Oasport.it - WTA Adelaide 2025, risultati 9 gennaio: le semifinali saranno Pegula-Putintseva e Keys-Samsonova

I quarti di finale dell’International, torneo di categoria WTA 500 in corso nell’omonima città australiana, hanno emesso i loro verdetti: il tabellone di singolare femminile si è infatti allineato alle, in programma domani, nelle quali le sfide.Nella parte alta del main draw l’unica testa di serie superstite è la numero 1, la statunitense Jessica, che approfitta del ritiro della lucky loser, sua connazionale Ashlyn Krueger, giunto comunque quandoera in vantaggio di un set ed un break, sullo score di 6-4 2-0. Nel penultimo atto la sfida sarà contro la kazaka Yulia, che dopo tre ore ed un quarto di battaglia piega la russa Diana Shnaider, numero 6 del seeding, sconfitta con il punteggio di 7-6 (3) 6-7 (9) 6-4.