Terrore per l' ex Juve Bentancur crolla in campo durante Tottenham-Liverpool | Video

Terrore per l'ex Juve Bentancur, crolla in campo durante Tottenham-Liverpool

"Tutto bene, grazie per i vostri messaggi e complimenti ai ragazzi per la vittoria". Con queste parole in una storia sul suo profilo Instagram Rodrigorassicura tutti dopo il malore accusato ieri, nel corso della semifinale d'andata di Coppa di Lega inglese tra il suoe il. Il centrocampista degli Spurs, exntus, nel primo tempo è svenuto indopo aver colpito di testa il pallone su un cross. Il match è stato sospeso per circa 8' e poiè stato portato fuori in barella con la maschera d'ossigeno. Successivamente è stato lo stesso calciatore a fare un segno con la mano per far capire al pubblico di essere cosciente. A quel punto il match è potuto riprendere, con ilche si è imposto per 1-0. Quello accaduto aè solo l'ultimo di una serie di episodi che hanno visto coinvolti sempre più giocatori.