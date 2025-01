Qui sì che si risparmia Supermercati in Italia quali sono i migliori | la classifica di Altroconsumo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Anche quest’annoha realizzato la suadeipreferiti dai consumatorini. “L’indagine ha coinvolto un campione significativo di oltre 12.000 clienti delle principali insegne, con una raccolta di oltre 41.000 esperienze d’acquisto, evidenziando come la soddisfazione complessiva per le catene sia rimasta stabile rispetto al 2023, nonostante una leggera flessione di un punto nell’indice finale”, spiega l’organizzazione.“Questo calo è legato soprattutto all’aumento dei tempi di attesa alle casse, a cui si accompagna una diminuzione del gradimento per latà dei prodotti freschi e, più in generale, per i prezzi – precisa– . Un dato, quest’ultimo, coerente con un contesto economico ancora impegnativo per i consumatori, che trova conferma nella riduzione della spesa media mensile, scesa in media del 5% rispetto al 2023, da 409 a 387 euro”.