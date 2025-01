Quifinanza.it - Pitti Uomo 107: martedì torna la passerella imperdibile della moda maschile

Con circa 790 brand presenti, di cui il 45% provenienti dall’estero,promette di regalare un viaggio unico nel mondo dell’eleganza. Tra i padiglioniFortezza, i visitatori potranno ammirare una miriade di proposte che spaziano dall’abbigliamento classico all’estetica eccentrica, passando per lo stile urban e il comfort dello sportswear. Ogni angolo dell’evento sarà un tributo alla creatività, un luogo in cui tradizione e innovazione dialogano per creare qualcosa di unico.Il percorso espositivo sarà organizzato in cinque sezioni principali, ciascuna con una propria identità ben definita: l’eleganza senza tempo di Fantastic Classic, l’innovazione sartoriale di Futuro, lo stile dinamico e sportivo di Dynamic Attitude, l’avanguardia creativa di Superstyling e la modernità outdoor di I Go Out.