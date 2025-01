Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Ripaberarda, perizia psichiatrica su Malavolta

Ascoli, 9 gennaio 2025 – Ha agito sapendo quello che faceva Massimomentre la notte del 19 dicembre scorso massacrava a morte sua moglie Emanuela Massicci? Le sue condizioni psicofisiche, che lo tengono per ora ancora in ospedale invece che in carcere, gli consentono di affrontare un’inchiesta e un processo con la consapevolezza che richiedono? Domande alle quali dovrà dare una risposta lache il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti ha disposto sul 48enne di Castignano che ha ucciso a forza di botte la moglie Emanuela nella loro abitazione a, mentre i loro bambini piccoli erano nella stanza accanto. A sollecitare l’accertamento è stata l’avvocata Saveria Tarquini, difensore d’ufficio di. Lasi svolgerà in sede di incidente probatorio.