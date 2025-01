Oasport.it - NBA, i risultati della notte (9 gennaio): 17 punti di Fontecchio nel successo dei Pistons, i Cavaliers battono i Thunder. Bene anche Nuggets e Bucks

Un’altra grandequella completata da poco in NBA per la regular season 2024-2025, dove è sceso in campoil nostro Simonecon i suoi Detroit: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto negli Stati Uniti.Vittoria casalinga dei Philadelphia 76ers (15-20) sui Washington Wizards (6-29) per 109-103 con 29di Tyrese Maxey e 21di Guershon Yabusele, con 26di Jared Butler per gli ospiti partendo dalla panchina. Vincono di fronte al proprio pubblicogli Indiana Pacers (20-18) contro i Chicago Bulls (17-20) per 129-113: 26di Pascal Siakam e doppia doppia di Tyrese Haliburton con 16e 13 assist per i padroni di casa, con 31di Zach LaVine tra le fila degli ospiti. I Cleveland(32-4) piegano la resistenza degli Oklahoma City(30-6) per 129-122 nella sfida di cartello: Jarrett Allen trascina la franchigia dell’Ohio con la doppia doppia da 25e 11 rimbalzi, al pari di Evan Mobley (21-10 nelle medesime voci statistiche), con 31di Shai Gilgeous-Alexander e 25di Jalen Williams che non bastano aiad evitare il ko.