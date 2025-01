Ilrestodelcarlino.it - Lotteria Italia, il retroscena: “Mia suocera a soli tre numeri da quel biglietto milionario”

Pesaro, 9 gennaio 2025 – Lucia Orazi, moglie del titolare della tabaccheria Cardinali di piazza Lazzarini dove è stato venduto il secondodellada 2,5 milioni di euro: il vincitore si è fatto vivo? “No, silenzio assoluto”della Befana Vinto Secondo Premio Tabaccheria di Marcello Bucci Lucia Orazi Moglie del Titolare Faccia uno sforzo, non c’è proprio nessun indizio in più? “Sì, forse uno sì” Quale? “Miaha acquistato diversi biglietti dellaquest’anno, tra i quali uno che è andato molto vicino alo vincente: lei ne aveva uno sempre della serie T, ma con finale 45 anziché 42. Solo tre cifre in meno delvincente. Sono stata io a portarglielo a casa, secondo lei tra fine novembre e dicembre. Questo lascia aperta anche la pista locale,potrebbe essere stato venduto a un pesarese e non, come sembrava in un primo momento, a turisti che a novembre erano pochi.