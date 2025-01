Lanazione.it - L’Osservatorio rinvia al Casms. Si prospetta il divieto per i tifosi

Leggi su Lanazione.it

per le manifestazioni sportive, nella determinazione del sette gennaio, hato all’esame del Comitato di analisi per la sicurezza delle Manifestazioni sportive il match Carrarese-Spezia del 19 gennaio. Da quanto trapela si va verso l’ennesimodi trasferta aispezzini, esattamente come accaduto nel derby con la Sampdoria, con buona pace di tutti i sottoscrittori della tessera del tifoso. La capienza esigua della curva ospiti dello stadio dei Marmi di sole 620 unità, assolutamente insufficiente a contenere la richiesta pari ad almeno quattro volte tanto deispezzini, sarebbe alla base della decisione. Certo è che privare gli spezzini della possibilità di seguire la propria squadra del cuore, in assenza di incidenti recenti che li hanno visti coinvolti, determinerebbe le proteste dell’intera comunità spezzina, oltre a un danno indiretto alla squadra di mister D’Angelo, che sarebbe privata di un sostegno fondamentale nel derby.