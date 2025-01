Secoloditalia.it - Londra: la “capitale occidentale” della Sharia. 85 tribunali islamici attivi

, 1982. È l’anno in cui, sotto traccia, viene istituito il primo consiglio islamico del Regno Unito. Da allora, isi sono moltiplicati, raggiungendo l’impressionante cifra di 85 unità operative. La Gran Bretagna oggi, si è guadagnata il titolo di “giurisprudenza islamica, attirando l’attenzione e l’indignazione dei politici europei e oltreoceano anche quella di Elon Musk.Un sistema parallelo nel Regno UnitoQuesti consiglioperano come organismi informali, prevalentemente focalizzati su matrimoni e divorzi. Si stima che nel Regno Unito siano stati celebrati circa 100.000 matrimoni, molti dei quali non registrati presso le autorità civili. Una situazione che lascia le donne in balia di norme religiose discriminatorie, lontane anni luce dai principi di giustizia e uguaglianza del diritto britannico.