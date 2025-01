Investito ed ucciso da un SUV mentre attraversa la strada; ancora sangue sulle strade del Lazio Il 34enne è deceduto sul colpo Alla guida dell’auto un 21enne La tragedia in zona Fidene a Roma

Leggi su Dayitalianews.com

Nella serata dell’8 gennaio, intorno alle 22, un uomo di 34 anni ha perso la vita in un drammatico incidentele avvenuto in via Salaria, all’altezza del civico 999,. Il giovane è stato travolto da un SUV Opel Grandland condotto da un ragazzo italiano di 21 anni. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, il conducente del SUV procedeva in direzione fuoriquando hail, originario delle Seychelles, che stavando la. L’impatto è stato violento: dopo aver travolto l’uomo, il mezzo ha colpito alcune auto in sosta e un autobus.Il conducente, ferito nell’incidente, è stato trasportato al Sant’Andrea per accertamenti di rito e le sue condizioni non sembrano gravi.