Gqitalia.it - Il miglior iPhone da comprare adesso, in base a quello che ti serve

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Ildel momento è il 16? Sicuramente l'ultimo nato di casa Apple si conferma uno dei grandi protagonisti del momento, ma non è l'unica proposta della mela da tenere in considerazione per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone. Dìaltronde non è più necessario spendere oltre mille euro per portarti a casa un nuovo modello di, e prima di arrivare a una scelta è importante tenere bene in considerazione le esigenze di chi lo andrà a utilizzare. Così, se vuoi spendere un po' meno perché in fondo ti basta unsuper economico puoi andare sul SE 2022, puntando su un ricondizionato; oppure, viceversa, se hai la necessità di un display extra-large puoi puntare al 16 Plus, e così via.