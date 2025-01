Inter-news.it - Il Lecce perde un big in difesa, a fine mese la partita contro l’Inter

Tegola per ilche ha perso un big in. A, i salentini affronterannonel match valido per la ventiduesima giornata di campionato.COMUNICATO – Infortunio pesante in casa, con mister Giampaolo cheun pezzo un big dello suo scacchiere tattico. Questo il comunicato del club salentino: “L’U.S.comunica che il calciatore Antonino Gallo, a seguito di un fastidio muscolare accusato in allenamento, si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di, che ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra“. La situazione relativa a Gallo può interessare anche, visto che ilsarà avversario della Beneamata agennaio. Il prossimo 26 gennaio, infatti, ci sarà la sfida alallo Stadio Via del Mare.