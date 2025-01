Ilnapolista.it - I Friedkin non si smentiscono: all’Everton esonerano Dyche tre ore prima della partita di Fa Cup

Questa sera l’Everton gioca il terzo turno di Fa Cup contro il Peterborough United, calcio d’inizio alle 19:45. Alle 16:25 però, improvvisamente, i Toffees si ritrovano senza allenatore, esonerato. Lo strabiliante colpo di magia è opera dei(e di chi sennò?!) che hanno deciso di sollevare dal proprio incarico Seana tre ore dalla. I dettagli dell’incomprensibile vicenda vengono chiariti dal Daily Mail.Leggi anche:preoccupa la gestione romana dei, di successo solo agli inizi (The Guardian)Il’allenatore dell’Everton a tre ore dallaScrive il Daily Mail:“I Toffees sono impegnati in un’altra lotta per la retrocessione, ma il momento dell’esonero difa storcere il naso, visto che è così vicino al calcio d’inizio. L’Everton giocherà alle 19:45 e la notizia è stata diffusa alle 16:25.