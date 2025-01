Liberoquotidiano.it - **Governo: Meloni e le fatiche da premier, il peso della leadership da Andreotti a Renzi**

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Non guardo una serie televisiva e purtroppo non riesco a leggere un libro che non sia il Pnrr da circa due anni. Un giorno tornerò a fare quelle cose che fanno gli umani, che attualmente a me non sono tragicamente consentite e che mi mancano". Galeotto fu Luca Marinelli, 'colpevole' di aver generato lo sfogo (sincero) di Giorgiaquando, alla conferenza di inizio anno, le è stato chiesto se avesse in programma di vedere 'M', la serie su Mussolini tratta dal libro di Antonio Scurati con il Duce interpretato, appunto, da Marinelli. Non è la prima volta che la presidente del Consiglio ammette, in pubblico, quanto il potere abbia la forza di logorare chi ce l'ha. "E' un lavoro faticoso", ha ammesso anche oggi. A volteè riuscita anche a riderci su. Nel '23, a Vilnius per un vertice Nato evidentemente molto impegnativo, in conferenza stampa, sofferente, chiese: "Quanto manca?".