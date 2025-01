Panorama.it - Ecco i lavori che saranno meno colpiti dall'Ia

Proletari di tutti il mondo, riposatevi. Grazie all’ Intelligenza Artificiale, infatti, l’umanità non dovrà più lavorare. Utopia socialista? Ma no, una delle tante provocazioni di Elon Musk, lanciata lo scorso maggio durante l’evento Vivatech 2024, incontro annuale dedicato all’innovazione tecnologica e alle startup. Il miliardario sudafricano non ha dubbi. Avere un’occupazione non sarà necessario nell’avvenire. Tutt’al più sarà possibile avere dei semplici hobby per colmare l’ozio. A faticare ci penseranno robot e Ia. Non solo: mister Tesla prevede anche un “universal high income”, un alto reddito universale, da cui trarre sostentamento economico. Tuttavia, l’uomo più ricco del mondo non ha ben chiarito in cosa debba consistere questo sussidio né le modalità con cui sarà erogato. L’unica speranza è che non si ispiri al Movimento 5 stelle.