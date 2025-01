Quotidiano.net - “Dal niobio al cobalto ai diamanti (forse): i tesori della Groenlandia”. Il geologo del Cnr: perché non è così semplice aprire le miniere

Roma, 9 gennaio 2025 - L'isola dei- lache Trump vuole conquistare, ci aveva già provato nel 2019 ma prima di lui aveva tentato la stessa operazione Truman, era il 1946 - è un forziere, di minerali strategici e terre rare, sul tetto del mondo, il Grande Nord che dietro la spinta del cambiamento climatico potenzia nuove rotte commerciali a causa dello scioglimento dei ghiacci. Picture taken on June 30, 2024 shows local residents on a sports field in the town of Qeqertarsuaq in Greenland. The city is located on Disko Island, which is the country's largest island. Donald Trump confirmed on January 6, 2024 that his eldest son Don Jr plans to visit Greenland, two weeks after the US president-elect suggested that Washington annex the autonomous Danish territory. (Photo by Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT Su quella terra, all'estremo nord dell'oceano Atlantico, c'è l'attenzione del mondo, alla ricerca di nuovi giacimenti per la transizione energetica.