Biccy.it - Chiara Ferragni pubblica una foto non sua, parla la ragazza dello scatto: “Non mi ha chiesto il permesso”

Leggi su Biccy.it

È di qualche giorno fa il carosello dito su Instagram dain cui si vede una donna bionda di spalle tenere in braccio una bambina (sempre di spalle) con un cappello a forma di fragola. “Che le guerre che hai combattuto in passato siano le vittorie che celebrerai in futuro“, la didascalia in inglese. Gli utenti inizialmente avevano pensato si trattasse di lei e di Vittoria, ma in realtà loappartiene a Iris de Richemont, una creator francese che solo una settimana fa avevato un video insieme a sua figlia che di spalle poteva ricordare la piccola Vittoria.Quando qualcuno se n’è accorto (è difficile su internet tenere un segreto)ha disabilitato i commenti e taggato la creator originale per evitare fraintendimenti.Contattata da FanPage, Iris De Richemond ha così commentato: “La gente continua a dirmi che abbia finto di essere me, non so cosa pensare.