Cdm, Rizzi nominato al Dis. Impugnata la legge "Salva De Luca"

Il successore di Elisabetta Belloni al Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), che sarà l'attuale numero due dell'Aisi Vittorio, e poi l'impugnazione dellaregionale campana che permetterebbe a Vincenzo Dedi candidarsi per un terzo mandato. Sono i temi principali del Consiglio dei ministri tenutosi oggi alle 18 a Palazzo Chigi.A seguito delle dimissioni di Belloni, che concluderà il suo mandato il 15 gennaio, il governo ha formalizzato la nomina del nuovo capo dei servizi segreti. La premier Giorgia Meloni ha annunciato che il ruolo sarà affidato al prefetto Vittorio, attualmente vice direttore dell'AISI (i servizi segreti interni). Contestualmente potrebbe essereil suo sostituto all'Aisi, di cuiera fino a stamattina numero due.L'altra questione riguarda la cosiddetta normaDe, che aprirebbe la strada a un terzo mandato per il governatore campano.