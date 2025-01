.com - Biliardo / Serie A, ripresa la fase di ritorno: lotta serrata in testa alla classifica

Nel prossimo week end riprenderanno a giocare anche la A1 regionale e laB provinciale VALLESINA 9 gennaio 2025 – Campionato bello ed incerto indellaA provinciale con quattro squadre nel giro di due punti e poi un distacco notevole sulla quinta ingenerale.Montignano2, Dopolavoro Jesi1, Il Cigno1 Moie e Ponterio1 si giocano la promozione in A1 regionale.Domani venerdì 10 gennaio tornano in gara con la prima del girone dianche laA1 regionale e laB provinciale. PASSION JESIIl PASSION 2 (A) ha vinto 5 a 1 in casa con il Borgo 2. Vincono Bolognini (100-86), Morganti (100-81), Sabbatini (100-63), Casali (100-33) e la coppia Gavetti/Bussolotto (80-55). Bolognini anche se fisicamente non al 100% conquista il punto della vittoria.