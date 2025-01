Ilfattoquotidiano.it - Assange: attivisti chiedono al Papa di mediare con Biden per la grazia prima che sia tardi

di Ugo GaibaUn folto gruppo diperha invaso Piazza San Pietro domenica 5 gennaio a mezzogiorno, portando uno striscione e dei cartelli, per implorare ildi chiedere a Joe, durante la sua visita in Vaticano venerdì prossimo, lapresidenziale per Julian. Il giornalista e editore di WikiLeaks è stato rimesso in libertà lo scorso giugno, ma a costo di dover firmare un patteggiamento che ha macchiato la sua fedina penale, sottoponendolo a restrizioni lavorative e di viaggio. Peggio ancora, dicono gli, il patteggiamento crea un pericolo reale per la libertà di stampa, perché qualsiasi futuro presidente degli Stati Uniti d’indole autoritaria potrà ora incriminare editori o giornalisti “scomodi” – sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo – usando come arma il troppo generico Espionage Act e citando il casocome precedente.