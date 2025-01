Adesso devi scegliere Grande Fratello Chiara con le spalle al muro | chi prende un posto speciale nel suo cuore

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dentro la casa delle storie si intrecciano ed in nodi vengono al pettine. Anche perche ora potrebbe essere chiamata a. Sia Mavi che Shaila la stanno infatti spingendo verso questa direzione. Sia Emanuele che Alfonso hanno manifestato un interesse per lei, manon si è sbilanciata né verso l’uno né verso l’altro.>>“Lorenzo ha già avvisato”. Alcaos ormai scoppiato dopo il terremoto-Jessica“Ma loro sanno che tu hai dei freni ad aprirti con gli uomini?” domanda Shaila, certa che un ragazzo davvero interessato faccia di tutto per conquistare la sua amata. “Secondo me hanno paura” interviene Mariavittoria, ipotizzando che Emanuele Alfonso non si fanno avanti per timore che la giovane retroceda.indecisa tra Emanuele e AlfonsoA questo punto ha ripreso la parole Shaila, dopo aver ascolta la versione di(che non crede che l’interesse sia reale, soprattutto quello di Alfonso, che continua a millantare la sua amicizia con Javier), ha spiegato che è giusto buttarsi: il rifiuto fa parte della vita e non c’è nulla di male né a darlo, né a riceverlo.