Acireale ruba l’auto per andare a fare un giro | preso e denunciato

Grazie a un rapido intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di, un 29enne di origine straniera residente a Furci Siculo (ME) è statoper ricettazione di un’autovettura, sulla base degli indizi raccolti che saranno esaminati in sede giudiziaria.Verso le 20.30, l’equipaggio è stato avvisato dalla Centrale Operativa del furto di una Toyota Yaris avvenuto alcune ore prima a Santa Teresa di Riva (ME). Il veicolo, come confermato dal localizzatore satellitare di cui era equipaggiato, stava transitando lungo la strada statale 114 di.Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri si sono diretti immediatamente in quella zona, individuando l’utilitaria che sfrecciava lungo la statale. La gazzella ha, perciò, seguito la Toyota fino dell’incrocio con la Villa Belvedere dove, valutate le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, lo ha fermato.