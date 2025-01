Ilgiorno.it - WhatsApp non basta: "L’assemblea condominiale convocata così è illegittima"

Non si può utilizzare un messaggio super convocare un’assemblea. A ricordarlo una sentenza del Tribunale civile di Monza, intervenuta a ribadire che la legge indica in maniera precisa i mezzi da utilizzare per inviare l’avviso ai condomini. Ciò nonostante, gli errori di convocazione continuano a essere uno dei motivi più frequenti di impugnazione delle delibere condominiali. Come ha fatto un’inquilina, che si è opposta alla nomina del nuovo amministratore del condominio, sostenendo di non aver mai ricevuto l’avviso di convocazione perstraordinaria e cheeraper mancata regolare convocazione di tutti gli aventi diritto. Il resto dei condomini riteneva invece chesi era svolta regolarmente perché, in assenza del precedente amministratore, che si era dimesso,era statasu iniziativa dei condomini attraverso, dove erano stati concordati data e ordine del giorno del, poi regolarmente tenuta.