Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2025 ore 12 | 30

DELL’8 GENNAIO ORE 12.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUNA NOVITÀ, VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA REGIONALEANCHE SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCONE SI PRESENTA REGOLARE E PRIVA DI IMPEDIMENTIUNICA ECCEZIONE PER COLORO CHE SONO IN TRANSITO LUNGO LA A12-TARQUINIA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE AURELIA SEGNALATI MATERIALI DIPSERSI, SIATE PRUDENTILE ALTRE NOTIZIEIL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA FIRENZE-PROSEGUONO FINO AL 4 MARZO I DI POTENZIAMENTO ALL’INFRASTRUTTURAALCUNI TRENI FRECCIAROSSA E FRECCIARGENTE CHE PERCORRONO LA LINEA AV FIRENZE-SUBISCONO MODIFICHE DI ORARIO E MAGGIOR TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 10 MINUTI, O NON FERMANO ATIBURTINAINOLTRE, ALCUNI FRECCIAROSSA DIRETTI A FIUMICINO AEROPORTO TERMINANO LA CORSA ATERMINI.