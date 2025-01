Ilgiorno.it - Statale Regina, via ai lavori: 50 giorni di senso unico alternato

Cernobbio, 8 gennaio 2025 – Si trasformerà in un cantiere per cinquantala Vecchiaper un intervento di messa in sicurezza contro i rischi idrogeologici finanziato dalla Provincia grazie ai fondi del Pnrr. Per consentire agli operai di lavorare in sicurezza anche attraverso l’utilizzo dei mezzi da cantiere, che occuperanno per intero una corsia di marcia, la strada sarà ridotta a una corsia conregolato durante il giorno da movieri. Inel tratto lungo un circa un chilometro si svolgeranno dalle 8.30 alle 17.30, mentre nella fascia serale, di mattina e durante il fine settimana il transito dei veicoli sarà regolato attraverso dei semafori da cantiere. “L’Amministrazione provinciale ha risposto a un’esigenza del territorio – sottolinea il sindaco Matteo Monti – finalmente partono idi messa in sicurezza che erano attesi fin dall’alluvione del 2021”.