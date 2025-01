Bergamonews.it - Presidio contro la violenza di genere: “Stanche di parlare di morti e di uomini che non sanno accettare la libertà delle donne”

Bergamo. “La vergogna deve cambiare lato”. Questo lo slogan portato in piazza, nella serata di mercoledì 8 gennaio, dalla “Rete bergamascaladi”, pronta, ancora una volta, a scendere in piazza, precisamente in Largo Rezzara, per esprimere una condanna ferma e decisa, per dire non solo no ma anche basta a chi sceglie di fare del male. Un appuntamento fisso quello dell’associazione nata con la volontà di promuovere una cultura di pace tra i generi, che ogni mese decide di manifestare per le vie del centro di Bergamo, ma che questa volta ha un motivo in più per farlo.E se l’estate scorsa in moltissimi avevano raggiunto Bergamo per denunciare il femminicidio avvenuto ai danni di Sharon Verzeni, in questa occasione si è fatto riferimento anche alla giovane donna di 39 anni accoltellata dal marito nel parcheggio di un supermercato a Seriate nella mattinata di lunedì 6 gennaio e a Giséle Pelicot, oltre a tutte le