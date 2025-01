Ilrestodelcarlino.it - Presepe Vivente, tempo di bilanci: la nuova location non aiuta

Con l’arrivo dei Re Magi alla capanna della natività, lunedì è calato il sipario anche sulla diciottesima edizione deldi Grottammare, promosso e organizzato dall’omonima Associazione sotto la direzione del presidente Fabrizio Rosati. Coinvolti nel progetto oltre cento figuranti, animatori delle 33 postazioni, che rievocavano antichi mestieri, dislocate lungo il percorso del parco ’Calise’. La sacra rappresentazione è stata realizzata per la terza volta nel parco, dopo le 15 edizioni avvenute nello scenario ’naturale’ del paese alto, impiegando le tante grotte di abitazioni private. Edizioni che avevano fatto registrare numeri record sfiorando le 10 presenze nelle tre rappresentazioni. Numeri che non sono più raggiungibili, non per l’impegno di organizzatori e figuranti, ma per lo scenario che non può offrire il parco Calise.