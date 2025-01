Inter-news.it - Per Acerbi niente Venezia-Inter: messa una partita nel mirino!

salterà la prima uscita in campionato nel 2025 al Penzo di. Il difensore, fermo da novembre, ha messo nelun’altradell’.ULTIME – Da domani parte ufficialmente la preparazione dell’in vista dellacontro il, la prima uscita in campionato nel 2025 per la Beneamata. I nerazzurri hanno già giocato due partite nel nuovo anno, ma lo hanno fatto a Riad e in Supercoppa italiana. Amara l’ultima uscita, che ha decretato la sconfitta in finale contro il Milan nel derby d’Arabia. Da domani, la squadra ritornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi oggi ha conosciuto i tempi di recupero per Joaquin Correa (vedi comunicato) e nelle prossime ore potrebbe conoscere pure quelli di Hakan Calhanoglu (clicca QUI per le ultime sul turco). Per quanto riguarda, il difensore non ci sarà neanche domenica pomeriggio per