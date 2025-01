Anteprima24.it - Operazione sbarco, otto comuni puntano al marchio: sottoscritta l’intesa

Tempo di lettura: < 1 minutoIdi Salerno, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella e Olevano sul Tusciano, uniti dalla storia grazie al passaggio dell’Avalanche hanno deciso di sscrivere un protocollo d’intesa per ricordare un momento storico molto importante per il territorio salernitano. Nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno la firma sulche a partire dalla più articolatadella Seconda Guerra Mondiale nel Mediterraneo, consentirà aglicoinvolti di riaccendere il passato per guardare al futuro con la creazione di uneuropeo per lo. A Salerno, ilvalorizzerà il Salone dei Marmi, che ospitò la prima riunione del Consiglio dei Ministri del Governo di Unità Nazionale, quando Salerno divenne Capitale del Regno.