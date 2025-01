Ilgiorno.it - Nuova strada al San Biagio: "No all’invasione di auto". Il Comune: non succederà

Confronto ieri mattina in Municipio tra amministratori comunali e rappresentanti del comitato del rione Villaggio Sanper discutere di tematiche che riguardano il prossimo futuro del popoloso quartiere al di là della ferrovia. L’idea di un nuovo polo intermodale tra via Mochi e viale Trivulzio, a due passi dalla ferrovia, per cui ilha presentato un progetto che si spera possa essere finanziato da un bando regionale, ha fatto discutere soprattutto nella parte in cui si prevede unadi collegamento di 500 metri che dovrebbe unire via papa Giovanni XXIII a via Mochi. Dal comitato sono state sollevate alcune perplessità relative proprio al nuovo tracciato poichè, se venisse realizzato, ci sarebbe il rischio di un aumento di traffico nel rione. Da qui la richiesta di un confronto con l’esecutivo cittadino, tenutosi ieri alla presenza del sindaco Francesco Passerini e degli assessori Luigi Mori e Giovanni Bolduri e che potrebbe avere una coda tra qualche settimana con l’indizione di un’assemblea pubblica.