Neonato trovato morto. Il giallo della culla termica. Indagato il parroco

Il corpo del, vestito e avvolto in una copertina celeste, fula mattina del 2 gennaio nellachiesa San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Ieri la Procura ha iscritto nel registro degli indagati il, don Antonio Ruccia, e un tecnico che, nelle scorse settimane, si era occupatomanutenzione. L’ipotesi di reato nei loro confronti è di omicidio colposo. Un’accusa ben più grave di quella ipotizzata all’inizio quando le indagini erano state avviate per abbandono di minori a carico di ignoti. Tuttavia, l’ascolto dele del tecnico nei giorni scorsi ha portato gli inquirenti a modificare la direzione delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis e dalla pm Angela Morea. Il ritrovamento avvenne poco dopo le 9:30 grazie a Roberto Savarese, 56 anni, titolare di un’agenzia funebre, che si trovava in chiesa per un funerale.