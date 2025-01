Panorama.it - Meta cambia pelle, addio al fact-checking su Facebook e Instagram

«È tempo di tornare alle origini perché abbiamo raggiunto un punto in cui ci sono troppi errori e un’eccessiva censura». Con queste parole Mark Zuckerberg ha annunciato cherinuncerà al, abbandonando il programma introdotto otto fa per ridurre la disinformazione diffusa su. D’ora in poi la verifica dell’accuratezza dei contenuti pubblicati sulle due piattaforme sarà gestita tramite le Community Notes, sistema che prevede l’intervento degli utenti, chiamati ad aggiungere informazioni per chiarire quanto espresso in post potenzialmente e/o volutamente fuorvianti. Il cambio di paradigma di, insieme alle parole del suo amministratore delegato, sconfessa quanto fatto finora, poiché l’obiettivo è allentare la cintura sulle informazioni che circolano all’interno delle social media, in nome del ritorno in auge della libertà d’espressione.