Inter-news.it - L’Inter fa muro, Frattesi resta a Milano: la situzione – TS

Leggi su Inter-news.it

Il futuro di Davideè ancora a. L’ex Sassuolo, spiega Tuttosport, difficilmente si muoverà nel mercato invernale. Tutto rinviato in estate. FUTURO – Ad oggi, non c’è aria di cambiamento in vista. Come raccontato da Tuttosport, Davidenon si muoverà danella finestra di mercato invernale, a meno che qualcuno non si presenti con un’offerta da 40-45 milioni. In estate però, l’addio sembra inevitabile: la scorsa estate Riso aveva già chiesto più minutaggio. Ma la futura cessione ditutto sommato andrebbe bene al, che iscriverebbe una corposa plusvalenza: oggi l’ex Sassuolo è a bilancio a 22 milioni. Definito “figlio di Roma” dai giallorossi, ad oggi il club capitolino per motivi di fair play finanziario, non può permettersi ora un’offerta importante per