La mossa di Meta per stare sul mercato. Cosa cambia nel fact-checking secondo Bassan

Riposizionarsi accanto al futuro presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non è più una necessità rinviabile. Neanche per Marck Zuckerberg, ha annunciato una serie di modifiche alle politiche di moderazione dei contenuti sulle piattaforme di. Fra queste, la più importante riguarda la chiusura del programma introdotto otto anni fa per arginare la circolazione di notizie false su Facebook e Instagram che affida a siti di informazione e-checker terzi la valutazione di post apparentemente falsi al fine di etichettare quelli fuorvianti. Unache “rispecchia lo spirito dei tempi” e che perrappresenta un modo per “allinearsi a X, dunque a Elon Musk, che ora più che mai detta l’agenda”. A dirlo sulle colonne di Formiche.net è Fabio, docente dell’Università Roma Tre ed esperto di tecnologia.