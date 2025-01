Ilfattoquotidiano.it - Kyrgios fermato da un problema muscolare: in dubbio la sua presenza all’Australian Open. Cosa sappiamo

Ladi Nickagli Australianè in. La notizia è arrivata nella notte dopo che lo stesso tennista australiana, tramite i propri account social, ha comunicato di dover rinunciare all’esibizione di questo giovedì a Melbourne insieme a Novak Djokovic (con qui era già sceso in campo nell’Atp di Brisbane) a causa di unagli addominali.ha infatti annunciato di “aver riportato uno strappo addominale di primo grado rilevato tramite gli ultrasuoni”, ma al tempo stesso anche di “volersi riposare e fare di tutto il possibile per essere in campo per gli Australian“. Sul recupero del tennista non ha dubbi il direttore del torneo Craig Tiley che, intervistato sulla questione dalla televisione australiana, ha afsenza troppi giri di parole “Nick giocherà il torneo”.