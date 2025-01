Jannik Sinner e Nick Kyrgios colpo di scena | un dettaglio cambia le carte in tavola

Leggi su Sportface.it

, incredibile ma vero, hanno qualcosa in comune: unche hato la vita di entrambi.Mentre l’australiano continua a punzecchiare (eufemismo) il numero 1 del mondo, conche ignora totalmente la questione, scopriamo il ‘dove’ e il ‘quando’ ad accomunare.EXPLOIT IN SEQUENZA. Il 2019 è l’anno dell’esplosione di. L’altoatesino, che aveva iniziato l’anno ben oltre il numero 500 ATP, mette in fila una serie di strepitosi e sorprendenti risultati: vittoria nel Challenger di Bergamo e, a seguire, nei Futures di Trento e Santa Margherita di Pula. A Villena, sulla terra battuta, va inla prima puntata della saga ‘az’, con Alcaraz che supera6-2 3-6 6-3. Poche settimane dopo, a Budapest,sconfigge Mate Valkusz conquistando quello che è il primo successo in un main draw ATP in carriera.