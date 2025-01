Laprimapagina.it - Il futuro di Cristiano Ronaldo: rinnovo con l’Al Nassr o un nuovo capitolo in MLS?

Ildiè ancora incerto. Il fuoriclasse portoghese, attualmente in scadenza di contratto con, dovrà prendere una decisione cruciale entro il prossimo giugno. Sebbene i sauditi siano pronti a rinnovare il maxi contratto da 70 milioni di euro annui, con i negoziati già in corso,sembra essere più interessato alla dimensione sportiva che a quella economica., infatti, è attualmente al quarto posto in classifica, con un distacco di 11 punti dalla capolista Al Ittihad, un risultato che non soddisfa le ambizioni di un campione come CR7, abituato a lottare per il titolo. Il portoghese ha richiesto alla dirigenza investimenti mirati sul mercato per colmare il divario con le prime in classifica, tra cuiIttihad, con cui gioca l’ex compagno Benzema, eHilal, distante solo due punti.