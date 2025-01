Linkiesta.it - Il dibattito sui prezzi del gas si incarta sempre sulle stesse cose

Nelle ultime settimane, idel gas sono tornati a crescere. Subito sono saltati fuori il solito capro espiatorio (la “grande speculazione”) e la soluzioneverde (il price cap). È unuguale a se stesso, purtroppo, nel quale quelle che ieri erano risposte autolesioniste non diventano soluzioni brillanti oggi solo perché sono cambiati i protagonisti della recita.Oggi, come ieri e come avantieri, la spiegazione del cambiamento neiè una ed è semplice: l’offerta si è fatta più scarsa rispetto alla domanda. Sono tre i fattori cruciali per comprendere quello che sta accadendo: dal lato della domanda, le temperature invernali più rigide degli ultimi due anni hanno accresciuto i consumi per il riscaldamento; inoltre, la domanda da parte della Cina e delle economie asiatiche, che sono in ripresa, entra in diretta competizione con la nostra richiesta.