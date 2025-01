Puntomagazine.it - Cecilia Sala è libera ed in volo verso l’Italia: ad annunciarlo una nota di Palazzo Chigi

sta ritornando in Italia: poco fa è decollato l’aereo dall’aeroporto di Teheran. Andate a buon fine le trattativeÈ inl’aereo che sta riportando a casa la giornalista. Lo ha annunciato poco fa unadi. La giornalista era stata arrestata il giorno 19 dicembre ma la notizia era trapelata solo quanche giorno dopo.era in Iran per tre interviste al fine di raccontare la condizione delle donne. Con se aveva un regolare visto ed è stata arrestata con l’accusa non meglio precisata di aver “violato la legge islamica”. Nelladisi legge: “È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia.