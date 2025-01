Tg24.sky.it - Caso Abedini, ancora nessun provvedimento a Milano sull’ingegnere iraniano

Nel giorno in cui è stata liberata Cecilia Sala, la giornalista italiana detenuta a Teheran, potrebbero esserci novità anche per MohammadNajafabadi, l'ingegnerebloccato a Malpensa lo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti e ora in carcere a Opera. Il 38enne ha chiesto gli arresti domiciliari e per decidere sul suo rilascio la Corte d’Appello ha fissato l’udienza al 15 gennaio. Tuttavia, l’uomo potrebbe essere scarcerato prima con una richiesta del ministro della Giustizia Carlo Nordio: richiesta che al momento, comunque, non è arrivata. Riguardo alla connessione tra ilSala e il, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha precisato: "Gli stessi iraniani hanno separato le due cose”. “Sunon posso dire nulla”, ha invece detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Sky TG24.