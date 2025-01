Ant-Man and The Wasp | Quantumania Judy Greer non sa come mai non è stata chiamata

Leggi su Cinefilos.it

Ant-Man and Thenon samai non èCon così tanto di Ant-Man and Theambientato nel Regno Quantico, non c’era tempo per continuare a esplorare la vita personale di Scott Lang. Di conseguenza, sia Jim Paxton di Bobby Cannavale che Maggie Lang dierano assenti dal terzo capitolo.In un’intervista con The Direct,ha rotto il silenzio sull’essereesclusa dal film e ha ammesso di essere rimasta delusa quando i Marvel Studios non le hanno chiesto di tornareex moglie di Scott e madre di Cassie. “Ero negli ultimi ‘Guardiani’War Hog. War Pig, credo, era il mio nome negli ultimi ‘Guardiani’, ma nei primi due film di ‘Ant-Man’, non. Ci sono stati molti film”, ha spiegato. “Ma il motivo, non so perché non fossi in ‘’, tra l’altro, ma sono andata al cinema e l’ho visto.