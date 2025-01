Zendaya-Holland nozze all’orizzonte? Ecco le coppie nate sul set

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Le storie d’amore raccontate sul grande schermo spesso diventano realtà. Ed è il caso die Tom, che in queste ore sono sulla bocca di tutti per l’anello di fidanzamento che l’attrice ha sfoggiato alla cerimonia di premiazione dell’ottantaduesima edizione dei Golden Globe. Matrimonioper la coppia, nata sul set di ‘The Amazing Spider-Man: Homecoming’ del 2016. Ma solo nel 2021 sono iniziate a circolare foto dei due attori, paparazzati mentre si baciavano in macchina. Da quel momento, non si sono più lasciati.e nemmeno nascosti. Quando si parla d’amore, una coppia che fa sognare – impossibile il contrario – è quella formata dagli attori Penélope Cruz e Javier Bardem. I due attori si sono incontrati per la prima volta nel 1992, sul set di ‘Prosciutto Prosciutto’ diretto da Bigas Luna.