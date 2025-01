«Tiziana Tozzo e Morgan Algeri morti nel lago di Como per un difetto del Suv Mercedes»

Leggi su Open.online

sonoesattamente un anno fa, il 7 gennaio 2024. Si trovavano entrambi su un Suvparcheggiati vicino aldi. La loro auto si è inabissata. Fin dall’inizio si parlò dell’ipotesi che i due non si fossero suicidati, ma fossero finiti nela causa di undell’automobile parcheggiata in viale Geno. L’analisi delle centraline non è ancora completata. Ma l’ipotesi di undel Suv è però la più accreditata per spiegare la tragedia. L’auto ha sfondato il parapetto a gran velocità prima di finire nell’acqua gelida. L’avvocato Giovanni Giorgino spiega all’edizione milanese del Corriere della Sera: «I consulenti tecnici nominati nell’interesse della famigliami hanno consegnato le loro valutazioni. La ricostruzione contiene conclusioni orientate, per il momento, verso l’impossibilità di un errore umano.