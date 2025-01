Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana al Milan, tutti i numeri della grande vittoria

Una notte straordinaria, un trionfo che ci meritiamo. A Riyadh battiamo l'Inter al termine di una Finale intensa e piena di colpi di scena, rimontando da 0-2 a 3-2 e vincendo l'ottavanostra storia. Ecco alcunisulla partita appena conclusa: Ilha vinto laper l’8ª volta nella sua storia, eguagliando proprio l’Inter al 2° posto nell’albo d’oro – prima la Juventus a quota 9 trofei vinti. Sérgio Conceição è l’allenatore delche ha impiegato meno partite (due) per vincere un trofeo nella storia del club rossonero tra tutte le competizioni dal 1929/30; fin qui il record apparteneva a Vincenzo Montella (al 18° match vinse lanel dicembre 2016). Ilha vinto un Derby contro l’Inter dopo essere andato in svantaggio per due gol tra tutte le competizioni per la prima volta dal 21 febbraio 2004 in Serie A in quel caso (gol di Tomasson, Kakà e Seedorf per i rossoneri in rimonta dopo le reti di Stankovic e Cristiano Zanetti per i nerazzurri).