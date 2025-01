Anteprima24.it - Studenti ‘contro‘ Nargi e Festa: “Disfacimento delle Istituzioni”

Tempo di lettura: 2 minutiSulla crisi al Comune di Avellino registriamo l’intervento dell’Unione deglidi Avellino:“Il 30 dicembre la città di Avellino ha assistito alle abominevoli dichiarazioni dell’ex sindaco Gianlucanei confronti dell’attuale sindaca Laura. In un articolo di giornale l’ex sindaco parla chiaro: laè lì solo per merito suo e, se lei non accetta di stare alle sue condizioni, la sfiderà al voto. Nonostante i legami tra lafossero già evidenti ai tempielezioni, ammettere apertamente che dietro l’amministrazione comunale continua ad esserci l’ex sindaco implica riconoscere la subordinazione dell’amministrazione comunale a, il quale, tenendo sotto scacco i consiglieri comunali, mira a sabotare il nuovo mandato della, compiendo un attacco alla democrazia a tutti gli effetti.