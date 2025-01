Ilgiorno.it - Scontro con un’autocisterna. Muore una donna di 45 anni. Ferito grave il figlio dodicenne

Leggi su Ilgiorno.it

MONTICHIARI (Brescia)Tragedia lungo le strade del Bresciano dove si è registrata la prima vittima del 2025: unadi Brescia, O.L., 45, di origini ucraine ma da tempo residente in provincia. I fatti sono accaduti lungo la Goitese, nella zona della Fascia d’Oro, tra Castenedolo e Montichiari, tristemente nota per incidenti stradali anche con vittime e traffico molto intenso. Il bilancio è pesante: non solo si è registrata una vittima, ma ildi 12si èin modo gravissimo, tanto da essere ricoverato in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia. Anche un cinquantaduenne è rimasto, anche se non cosìmente. La vettura su cui viaggiava laè andata a schiantarsi controdel latte, per motivi ancora da definire. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si è trattato di unofrontale, avvenuto forse perché chi guidava la vettura, su cui si trovavano lae il, ha perso il controllo del mezzo.