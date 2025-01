Scholes critica il primo anno di proprietà di Ineos e afferma che tutto è ancora negativo

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-07 11:43:00 Giorni caldissimi in redazione!Paulha espresso il suo disappunto per ildididel Manchester United e hato che “non riesce a pensare a qualcosa di positivo che abbiano fatto per la squadra di calcio”.Sir Jim Ratcliffe, presidente dell’, ha stretto un accordo con i Glazers lo scorso dicembre che lo ha visto acquistare il 27,7% dello United con la promessa di rivitalizzare il club dentro e fuori dal campo.Da allora, tuttavia, ci sono state una serie di decisioni impopolari, inclusa una spinta all’efficienza che ha visto un quarto della forza lavoro del club – molti dei quali con lavori a bassa retribuzione – licenziati mentre i prezzi dei biglietti per i bambini sono saliti alle stelle.Fidati del processo. pic.twitter.