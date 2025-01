Zonawrestling.net - Raw 06.01.25 The Netflix Era Begins

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Intuit Dome di Inglewood, California. Lo show inizia con un video che racconta la storia della WWE, poi viene mostrato Triple H all’interno del ring, che saluta il pubblico presente e a casa per la premiere sudi “Raw”. Poi The Rock raggiunge il ring, dice che anni fa, da ragazzino, viaggiava con suo padre Rocky Johnson in WWE. Si potrebbe comprare un biglietto per vedere lo show o guardarlo anche via cavo, ma adesso “Raw” è su. Dice di essere finalmente arrivato a Los Angeles, poi ringrazia Ted Sarandos, Cody Rhodes e Roman Reigns, estendendo la sua gratitudine a tutti loro. Dice andhe che guarderà da vicino l’imminente Tribal Combat, poi saluta i fan alla sua maniera. Tribal Combat Match: Roman Reigns vs.