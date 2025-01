Ilgiorno.it - Principio d’incendio sul tram 12: i passeggeri abbandonano di corsa il mezzo

Milano, 7 gennaio 2025 – Tanto fumo, qualche breve momento di paura, nessun ferito. È questo il bilancio deldivampato quest’oggi, martedì 7 gennaio, a bordo di undella linea 12 dell’Atm, che taglia in diagonale la città, con capolinea alla stazione FS di Certosa (Nord-Ovest) e in viale Molise (Sud-Est). Alcuni video riguardanti l’episodio sono finiti in rete, registrati da alcuni dei viaggiatori che sono stati costretti ad abbandonare in tutta velocità le carrozze delpubblico. L’allarme è scattato all’altezza della fermata Monte Ceneri-Mac Mahon. Il conducente è stato costretto a uno stop d’emergenza. Subito dopo ha aperto le porte, permettendo ai viaggiatori di scendere dal. Nei video pubblicati sui social si nota il veicolo avvolto da una nuvola di fumo e ia terra, dopo aver lasciato il