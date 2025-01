Lapresse.it - Londra, agente polizia penitenziaria condannata a 15 mesi per rapporti sessuali con detenuto

Linda De Sousa Abreu, un’exdi, è statalunedì a 15di reclusione dal tribunale di Isleworth per cattiva condotta in pubblico ufficio: la 31enne è accusata di aver avutocon almeno unnel carcere londinese di Wandsworth. Lo riportano i media britannici. La vicenda giudiziaria era scoppiata lo scorso anno, quando un video di un incontro sessuale tra la donna e un recluso, ripreso da un altrocon un cellulare, era diventato virale sui social media. Dopo la diffusione delle immagini, De Sousa Abreu è stata arrestata all’aeroporto di Heathrow mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Madrid. Durante il processo, la donna si era dichiarata colpevole, ammettendo di aver avutocon ilin più di una occasione.